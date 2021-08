Hast alle klikstirnspiken op Gryn binne opfretten

Mar dêr krije dy stirnzen wol wat foar werom: beskerming. De klikstirnzen sels rêde it net op om harren nêsten te beskermjen tsjin benammen de sulvermiuw. De kobben fan de kobbekoloanje kinne dat wol. Doe't dy nêsten by heech fuortspielden, wie dy beskerming der net mear en gie it mis.

Leppelbekken

Mar net alles is mislearre op Gryn. De mear as 60 spantsjes leppelbekken hawwe yn trochsneed allegearre twa piken grut krigen. Fierder is der in slagge ynventarisaasje dien nei it plante- en ynsektelibben op it eilân.