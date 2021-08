Iris Kroes yn de elektroanyske muzyk: fan harp nei hardstyle?

It wie Iris wol bêst. "Mar faak giet it sa en wurdt it úteinlik nea ferkocht. Oant in pear moannen lyn, doe hearde ik ynienen dat it ferkocht wie oan in dj. Hy woe myn stim wol brûke en syn eigen mix der oerhinne meitsje, ik soe it ynkoarten wol hearre."

Nea myn bedoeling west

Tongersdei kaam it ferske út. "It stie ynienen online. It hat eins nea myn bedoeling west, mar it is ûntstien mei in skriuwsesje. Ik wie op fakânsje yn Limburch en hie it yn de auto oanset. Ik fûn it wol wat hawwen: it klonk wol ymposant."