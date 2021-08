Doarpen by Grou-Raerd klimme yn 'e pinne tsjin nije gaswinplannen

De pleatslike belangen binne der op tsjin, mar de minister hat al tastimming jûn. "Wy binne benaud dat der wat mei ús wenten, diken en sleatten barre sil. No sil der hjir miskien net fuort barre wat der yn Grinslân bart, mar wy binne der as doarpsbelangen net foar", sa seit Riemersma.

Unôfhinklik ûndersyk

Dêrom wol Riemersma op syn minst in nulmjitting. "Wy wolle der wis fan wêze dat foar't der wol úteinset wurdt, der bekend is hoe't it derhinne leit. Dêrom wolle wy in nulmjitting troch in ûnôfhinklik buro. Dan wurdt it yn it ramt fan bewiislêst ek wat makliker."

Stypje by duorsume inisjativen

Fierder hopet hy ek dat Vermilion mei de doarpen om tafel wol om te praten oer it opwekjen fan enerzjy. "Der binne allerhanne inisjativen foar skjinne en duorsume enerzjy yn dizze omjouwing. Tink oan de wynmûne yn Reduzum. Miskien soe Vermilion ús dêr wol by helpe. Der wurdt ús noch wat frege om te foldwaan oan de nije enerzjynoarmen, dus wat ús oanbelanget meie sy dêr wol by helpe."