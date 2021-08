"Us heit hat de moaiste dea krigen dy't der is"

Soan Teake van der Meulen wit it noch goed. It waaide hurd dy dei op Starum. "Der stie in dikke brys. Us heit sei noch, hy leit prachtich op it roer. Ik kin alles mei it skûtsje hjoed. En twa tellen letter wie er fuort."

Soan Ype wit ek noch hoe't it barde. "De fraach wie oft der wol of net syld wurde koe. Ik hie it idee dat ús heit de hoop hie dat it net trochgean koe, wylst wy in skûtsje hiene dat de omstannichheden altyd wol hawwe koe. Mar ús heit hie it oan it hert, al jierren."

"Hy glydt sa fuort"