Simmerblog: Simmer op De Lemmer

It hie dizze wike skûtsjesilen west, ek op De Lemmer. Fanwege corona giet it foar de twadde kear achterinoar net troch. It Lemster skûtsje leit der 'wat tryst' by, sa't ien fan de oanwêzige bestjoersleden it omskriuwt. It skip leit foar de wâl by in wenwyk. De swurden en it helmhout binne ynpakt. "Wy wiene der hielendal klear foar", seit foarsitter Huite Zonderland, "in nije mêst, in nij roer en nij túch. De swurden sieten skuorren yn en dy binne no ek hielendal restaurearre."

Yn de tiid dat se net sile kinne is it ûnder- en it boppeskip oanpakt. Dat kostet jild, mar dochs stiet it skûtsje noch altyd yn de plus. Dat komt troch de donateurs en de sponsoaren. It measte jild kostet it algemien ûnderhâld en it wedstriidfarren. Dat lêste is der no net, dus de kosten ek net.