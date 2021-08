Efterút en foarút sjen op de reuny fan it gouden follybalteam fan 1996

Op de reuny waard noch in boek presintearre, dat skreaun is troch âld-spiler Ron Zwerver. De spilers krigen allegear in eksemplaar fan Eeuwig Goud.

Soad meimakke

By ûnder oaren Jan Posthuma komme de oantinkens wer boppe. "It is leuk om de jonges wer te sjen. We rinne inoars doar net plat, mar it is grappich om inoar wer te sjen. Je hawwe dochs in soad meimakke."