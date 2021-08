Jeugdherberch Heech oernaam en omtsjoend ta wetterherberch

Trije ynvestearders fan Heech hawwe de eardere jeugdherberch yn it doarp kocht. De herberch oan It Eilân stiet sûnt jannewaris leech om't it neffens de organisaasje net mear út koe. De ûndernimmers yn it doarp fûnen dat spitich en in oantal nimt it gebou oer. De namme is tenei Hotel Wetterherberch It Beaken.