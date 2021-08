Soarchboeren: Nije noarmen binne te strang

Yn in beswierbrief uteret de feriening harren soargen oer de nije easken, dy't foar guon soarchboeren net realistysk binne. As it SDF de easken net oanpast, rint it soarchoanbod foar de jeugd gefaar, warskôget Bezinn yn it brief. Dat jildt ek foar it fuortbestean fan guon soarchboeren yn Fryslân.

"Folslein oerrompele"

"Wy waarden folslein oerrompele", fertelt foarsitter Mies Meijer fan Bezinn. "Wy tochten earst noch: "dit bedoele se sa net, want sy wolle de soarchboeren dochs net fuort hawwe?". Mar no blykt dat se it wol sa bedoele."

Der is foaral ûnbegryp oer de nije easken om't soarchboeren al oan in soad kwaliteitsregels en keurmerken foldwaan moatte, dy't lanlik akseptearre wurde.