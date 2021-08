Ferskate wenten yn Hurdegaryp ûntromme nei in gaslek

Yn Hurdegaryp binne woansdeitejûn ferskate wenten oan de Swagerman ûntromme yn ferbân mei in gaslek. De brânwacht is nei âldereinflat It Pompeblêd kaam om út te sykjen wêr't it krekt om gie. It die bliken dat it trochseagjen fan in ferkearde lieding yn ien fan de huzen de oarsaak wie fan de lekkaazje.