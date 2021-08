Provinsje jout 275.000 euro oan inisjativen yn it súdwesten fan Fryslân

Sa giet der goed 59.000 euro nei it op 'e nij ynrjochtsjen fan it terrein om it paviljoen 't Mar en it strân by it Murnser Klif hinne. By Ychten wurdt ynvestearre yn renovaasje fan stegers en wâlbeskoaiïng en by de Dr. G.A. Wumkesskoalle op De Jouwer wurde mei de ferbouwing fan de skoalle ek in griener skoalplein en in grientetún oanlein.

Earder waard ek al bekend dat it Kameleondoarp fan Terherne allerhanne plannen hat. Foar dizze plannen is sa'n 35.000 euro subsydzje útlutsen: