Van der Bos, Triemstra en Zijlstra winne de 168e PC: Erwin Zijlstra is Kening

"Moaier is der net", seit Gert-Anne van der Bos nei de tige spannende finale. "Je hawwe 'm wer ris te pakken. Je steane tsien kear yn de finale en je hawwe leaver mear earste as twadde prizen. As je letter in âld mantsje binne, kinne je weromsjen op in moaie tiid. Mar it waard wol wer ris efkes tiid."

It wie in finale dêr't it echt ticht byinoar lei en dêr't de PC pas echt spannend waard.

Partoer op sleeptou

Dochs gie it net fansels, seit ek Van der Bos. "Je witte dat je oan de bak moatte en dat je jesels útdaagje moatte." Dy rol seach hy ek foar himsels. "Je nimme it partoer op sleeptou. Je binne fan jannewaris ôf al oan it trainen. Wy giene der mei syn trijen tsjinoan. Dit is wer in prachtich moaie dei."