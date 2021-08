Balkster ferliest saak om skitende skiep, Ried fan Steat wiist syn eask ôf

"Wurkgebiet stiet net yn bestimmingsplan"

De oerbuorman hie oanfierd dat it stik grien it wurkgebiet fan de skieppeharder is dy't de gemeente ynhiert foar ûnderhâld. Neffens it bestimmingsplan fan de gemeente soe it brûken fan sa'n stripe grien 'as bedriuw' ferbean wêze. Dus moat de gemeente tsjin de skieppeharder optrede. Mar de Ried fan Steat giet net mei yn dy redenaasje.

De rjochtkbank Noard-Nederlân die earder ek al útspraak yn dizze saak. De Ried fan Steat kaam ta deselde útspraak as de rjochtbank. Dy bepaalde dat de skiep der net altyd rinne. It giet om periodyk ûnderhâld en dus kin de situaasje sa bliuwe sa't er is,