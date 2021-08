GGZ begjint kampanje om personielstekoarten oan te pakken

De personielstekoarten spylje al langer. It wurdt hieltyd slimmer. It is dreech om minsken te finen dy't by it wurk passe. In oplieding is net samar klear, want dy duorret jierren.

Oan de oare kant is der hieltyd mear fraach nei soarch. Mear fraach en minder oanbod. Dus groeie de wachtlisten foar in persoan dy't help nedich hat. De slimme gefallen wurde wol fuortendaliks holpen, mar net elkenien kin op koarte termyn by de GGZ telâne.

"Wat we zien is dat er wachttijden aan het ontstaan zijn voor bijvoorbeeld specialistische traumabehandelingen of autisme", seit bestjoerder fan de GGZ Ton Dhondt. " Het gaat dan over tussen de twee en drie maanden. De norm voor behandeling ligt een stuk lager, Dat moeten we dus weer zien op te vullen."