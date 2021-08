Pier Eringa fan Testen voor Toegang: PC is ferantwurde

Eringa hat noch nea de PC helle as dielnimmer. Hy hat wol twa kear meidien oan de wichtichste keatswedstriid foar jonges, de Freule yn Wommels. "Ik wie krekt net goed genôch foar de PC. Oant myn santjinde gie it aardich goed, Dêrnei waarden oaren better."

It is foar de eardere direkteur fan ProRail en no fan de stichting achter Testen voor Toegang syn tsiende oant fyftjinde PC. Hy is opgoeid yn Kûbaard. Der wiene se mear rjochte op Wommels en de Freule. Eringa: "In diel fan myn famylje die beide: de Freule en de PC."

Eringa hat âld-hockeyer Paul Litjens en KNSB-direkteur Herman de Haan by him op it Sjûkelân. Hy besiket harren it keatsen by te bringen.