Brok baarnt him net oan 'skitende Hollanners'

Wat sei Hellinga krekt?

"It liket wol oft de noas oplutsen wurdt foar ús lânbou. Dat wy ús skamje moatte foar it feit dat wy de twadde eksporteur fan lânbouprodukten, ús iten, binne.

Lit dat net in foarteken wêze fan Fryslân oan de biddelstêf. Wylst it in dillemma wurdt, hoe't wy yn 2050 dy 10 miljard minsken yn de wrâld te iten jaan moatte.

It soe in útdaging wêze dy't past by ús Friezen, want wa yn de wrâld is beter yn steat om iten te produsearjen as wy?

Litte wy ús boeren wer omearmje lykas yn 1921. Lit harren de slach om de romte winne, mei garânsje foar behâld fan ús lânskip. Yn stee fan huzen te bouwen foar forinzen út de Rânestêd dy't hjir komme as seekobben. Se komme, se skite en se ferdwine wer."