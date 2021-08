Skûtsjeskippers bliid dat se fan katoen ôf binne: "It wie net te huffen"

Skippers wiene mar wat bliid dat se fan it katoen ôf wiene, seit Veldboom. "As it wiet waard, wie it hartstikkene swier. It wie net te huffen."

Yn de float wie de oerstap nei dacron in revolúsje. Skippers kinne no folle hurder sile.

Foar seilmakkerij Molenaar wie it gjin grutte oerstap, mar it kostet wol mear tiid om in dacron seil te produsearjen, seit seilmakker Jaap Jongsma.

"Katoen koe gewoan op in bulte. En dy bulte waard hieltyd grutter. Dan hiene je in seil."