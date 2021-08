Leppelbekken op Flylân krije efkes langer tiid om grutbrocht te wurden

Steatsboskbehear hâldt de fûgels en it briedgebiet goed yn de gaten. De natuerorganisaasje hopet dat de jonge leppelbekken no genôch rêst krije, sadat se ein augustus, begjin septimber wer nei it suden kinne. As de fûgels sa't it hjit 'fleanfluch' binne, kinne se oan de lange reis begjinne oer Frankryk, Spanje en Portugal nei Mauritanië yn Afrika.

Zuhorn hopet dat de minsken der begryp foar hawwe dat it briedgebiet wat langer ticht is foar publyk. "Bij excessen spreken we mensen aan. Willen ze niet luisteren, dan krijgen ze een bekeuring."