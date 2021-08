Mei in blyndoek troch de bosk om beammen oan te krûpen

'Kijken met je neus' hjit it en de dielnimmers wurde útdage om sawat alle sintugen yn te setten om de natuer om harren hinne te belibjen. "Misschien kunnen we naar een concert, maar dan moeten we wel tempo maken", fiteret gids Mariet Keuning út namme fan Steatsboskbehear de groep freonlik oan om fierder te rinnen.

Sintugen ynsette

Wannear't eltsenien fierderop klearstiet: "Wat ik jullie wil vragen is dat je even een plekje zoekt hier vlakbij in de buurt. En dat je even heel goed gaat luisteren. En soms helpt het als je goed wil luisteren dat je je ogen dicht doet. Het is net alsof je oren het dan beter doen."

Eltsenien docht wat der fan him of har frege wurdt. Se fertelle letter wat sy heard hawwe. "Ik heb een krekel gehoord en een vogel", seit in famke.

Beamkrûpbelibbing

Eltsenien is mei skoalfakânsje en Keuning wol de bern perfoarst net lestichfalle mei it yn 'e holle stampen fan natuerkennis. Dus belibje de bern de natuer troch der aktyf yn te wêzen. It fielen bart troch bern mei in blyndoek los te litten op in beam. Dêrnei wurde se trije kear yn'e rûnte draaid en moatte se dy beam sûnder blyndoek werom fine kinne.