"SC Hearrenfean woe PC yn Abe Lenstra Stadion"

De PC hat dit jier alles op alles set om de wedstriid trochgean te litten. Dêrby krigen se ek help út in ûnferwachte hoeke, sa liet Hellinga yn syn taspraak witte. "Yn de maitiid wie it in skoftke sa dat allinnich by fuotbalwedstriden publyk oanwêzich wêze mocht", sei de foarsitter.

"Doe hat SC Hearrenfean ús oanbean, dat as it yn augustus net mooglik wêze soe om mei publyk te keatsen, sy de mooglikheid biede woene om de 168e PC te ferkeatsen yn it stadion."

'Se komme, se skite en se ferdwine'

Mei seis keatsers mei in boere-eftergrûn op 'e list, woe Hellinga it yn syn taspraak graach opnimme foar de Fryske boeren. "It liket hjoed wol dat de noas oplutsen wurdt foar de lânbou. Dat we ús skamje moatte foar it feit dat we de twadde eksporteur fan lânbouprodukten binne, fan iten nota bene", seit Hellinga.

"Litte we ús boeren wer omearmje. Lit harren de slach om de romte winne en dêrmei de garânsje foar it behâld fan ús lânskip. Yn stee fan huzen te bouwen foar forinzen út de Rânestêd wei, dy't hjir komme as seekobben. Se komme, se skite en se ferdwine."