LIVEBLOG PC: Partoer Bergsma, Drent en Kootstra wint earste heale finale

By de PC is woansdei in bysûndere taskôger: Siebe Frankena, dy't 100 jier wurden is. It is dan ek net syn earste PC. "Ik haw der mear as 80 sjoen. Somtiden wie ik in pear kear mei de bern nei Skylge op fakânsje. Dan moast ik it misse. Mar ik hie al safolle sjoen, dus dat is dan net sa slim."