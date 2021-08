Melkfeehâlder fan Ie wol dochs fergunning foar stâl krije by Ried fan Steat

It pear fynt dat de stikstofútstjit fan de kij yn de stâl skealik is foar it deunby lizzende Lauwersmar, in Natura 2000-gebiet. De minsken sjogge fan harren wenterp út oer it fûgelgebiet.

De rjochtbank joech it pear dêr gelyk yn en ferneatige de fergunning, mar de melkfeehâlder besiket no fia de Ried fan Steat de fergunning der noch te krijen. De útspraak folget ynkoarten.