Binnendoar-attraksjes profitearje fan kwakkelsimmer en ferrommingen

By it Fries Landbouwmuseum yn Ljouwert sjogge sy ek in tarin fan minsken. Dêr giet it allinne net om rekreanten út Fryslân, mar it meast om besite út de oare parten fan it lân. "Miskien moatte wy it no wol hawwe fan de net-Friezen. De mearderheid komt tink ik bûten de provinsje wei. Dy minsken fine ús fia folders en fia ynternet," sa fertelt Nelleke Meindertsma fan it museum.