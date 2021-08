In lijerich bestean yn de evenemintebrânsj: nije regels de safolste klap

"Moandei hawwe wy by de PC yn Frjentsjer west om pear tintsjes op te bouwen. Lang net wat wy oars diene, mar wy wiene bliid dat wy wer efkes wat dwaan mochten," seit Jan Watze Wiersma. "Gewoanwei bouwe wy ferskate feesttinten, mar no is dat wol oars. It is rêstich, dat is hiel spitich. Eins went it net."

In feal bestean

It kin lang net út, fertelt de tintferhierder. "Mar wy besykje om de holle safolle as mooglik boppe wetter te hâlden. It kin aldergeloks mei wat stipe út Den Haag wei, en it feit dat wy noch wat leverje kinne oan faksinaasjetinten en tinten foar 'testen voor toegang.' It stiet net yn ferhâlding, mar dêrtroch kinne wy noch bestean bliuwe."