Grutte fraach nei knine-opfang: "Op dit stuit gjin pensjon mear te finen"

"Tink der goed oer nei foar't je oan in knyn begjinne. En as je fuort moatte, freegje dan oaren om efkes op te passen. Want it duorret wol wer efkes foar't der plak is yn de opfang". Mei dy rie komt Oevering foar knineleafhawwers.

Utstel oant nei de fakânsje

By har opfang merkt sy ek dat der in soad minsken binne dy't wer fan harren kninen ôf wolle. "Wy besykje it út te stellen oant nei de fakânsje, sa't it mei it pensjon wol trochgean kin. Dat slagget net altyd, want de diere-ambulânse komt hjir ek faak kninen bringen. Itselde jildt foar spoedsituaasjes. Dus it sit hjir echt grôtfol."

250 kninen it jier

It haaddoel fan de opfang yn Eastermar is yn prinsipe de asylfunksje. "Ik fang dus kninen op dy't in nij plak sykje. Mar it asyl draait wol op frijwilligers. Minsken moatte ôfstânskosten bydrage, mar net alle kninen wurde kreas oerdroegen. Somtiden komme der ek kosten foar de bistedokter by."