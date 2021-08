Strangere maatregels nei nij coronagefal by Cambuur, dat wol oefenwedstriid wint

Calvin Mac-Intosch kin Hoefdraad al tsien jier en spile meardere jierren mei him. "Het begon bij Telstar en ik heb hier ook bij Cambuur met hem gespeeld. En bij Almere. Daarbuiten zagen we elkaar ook wel regelmatig, met uitgaan bijvoorbeeld. Het is een goede voetbalvriend."

Tiisdeitemoarn hearde Mac-Intosch dat Hoefdraad it net helle hat, nei't er ôfrûne wykein yn Amsterdam delsketten waard. "Het voelt heel raar. Hij was altijd vrolijk en altijd aanwezig. De afgelopen dagen gaan langs je heen, je bent er niet echt bij. Dat is een heel gek gevoel. Als je ergens mee bezig bent, dan denk je er niet aan. Maar zoals ik er nu over praat, komt het wel weer binnen."