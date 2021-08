Grutte krapte yn de hoareka: "Personiel út Spanje is net in oplossing"

Fakbûnen skowe de kommende moannen oan tafel foar in nije hoareka-CAO. "De hoareka is ien fan de sektoaren dêr't it minste betelle wurdt yn Nederlân. By de CAO sitte in soad leannen op it minimumnivo fan 10-11 euro de oere", leit Fortuin út. "Foar de krystdagen moat der in nije CAO lizze. It is in minimum-COA, bepaald op it minimumlean."

Coronakrisis

Troch it coronafirus is de krapte oan minsken pynlyk oan it ljocht kaam. "De coronaperioade hat leart dat in soad minsken dy't yn de hoareka wurken op in oar plak har heil socht hawwe. By de GGD bygelyks."

Net foar in tientsje oan it wurk

Om se dan werom te krijen yn de hoareka dat slagget samar net. Fortuin: "It hat alles te krijen mei fraach en oanbod. As je earne oars mear fertsjine kinne, geane je net wer foar in tientsje oan it wurk." En yn oare sektoaren lykas de technyk, bou en detailhannel kinne se ek wol personiel brûke.

Karriêremooglikheden

Net allinne it salaris is in knipepunt, ek de karriêrekânsen. "It hat mei ynstream te krijen: minsken kieze minder foar hoareka-opliedingen. De ûntwikkelmooglikheden yn de hoareka binne op dit stuit leger."