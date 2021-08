Plysje: Wapen Ljouwert wie nep, fertochte (40) yn heup rekke

Neffens de plysje wie it wapen 'net fan echt te ûnderskieden'. De man wurdt ferbean wapenbesit as lêst foarlein.

Meardere plysjeminsken ha op de man sketten. De fertochte is dêrby yn de heup rekke. Dat meldt de plysje.

De man is oanholden. It is in 40-jierrige ynwenner fan Ljouwert.

'Dreigende situatie'

Plysjes woene de man oanhâlde, neidat der in melding kaam wie oer in man mei in wapen, yn in hoarekasaak oan De Centale yn Ljouwert.

Neffens de plysje wie der in 'dreigende situatie' ûntstien, doe't de man in wenwyk yn flechte. Plysjeminsken raasden dat de man it wapen falle litte moast.