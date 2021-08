Surfers rêde swimmers yn need út Noardsee by It Amelân

Ien fan de swimmers hie grutte muoite om wer op it strân te kommen. De rêdingboaten fan It Amelân en Lauwerseach waarden oproppen en ek de Rescue helikopter waard alarmearre, mar dy hoegden úteinlik net yn aksje te kommen. De man waard út it wetter rêden troch twa surfers, dy't ek ûnderfining as strânwacht ha.

De swimmers wienen de see yngien by ôfgeand wetter. "De actie had niet veel langer op zich moeten laten wachten, want de man was zichtbaar uitgeput toen hij aan land kwam", sei in tsjûge op it strân fan Nes.

Ferline jier ferdronk op hast itselde plak in 14-jierrich famke út Dútslân.