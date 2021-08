"Plysjes meie net samar in wapen lûke, lit stean sjitte"

It sjitynsidint wie moandeitejûn. Plysjes ha doe meardere kearen sketten op in man dy't mei in wapen in snackbar oerfallen hawwe soe. Neffens tsjûgen is der meardere kearen sketten. De fertochte is oanholden.

Plysjes ûndersykje ûnder oaren in auto dy't troch kûgels rekke wêze soe, en der is ek in drone yn de loft.

Alle lûken ticht

De ryksresjerzje docht ûndersyk nei it optreden fan de plysje. Dat is altyd sa as plysjeminsken op ien sketten ha, seit ferslachjouwer Hayo Bootsma.