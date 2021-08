"Ik zag opeens iemand met een wapen in zijn hand"

In frou dy't in eintsje fierderop stie, is bot skrokken. "De kogels vlogen hier in het rond", seit se. "Ik was helemaal in shock."

Neffens de frou is de man meardere kearen op syn liif rekke. De plysje kin dat noch net befêstigje. It iennige wat de plysje tiisdeitemoarn meld hat, is dat de fertochte ferwûne rekke wie. In wurdfierder fan de plysje koe net sizze oft de ferwûningen troch plysjekûgels feroarsake wiene.

"Uiteindelijk hebben ze hem gepakt", seit de frou. "Het was heel heftig. We hopen allemaal dat het een goede afloop heeft."