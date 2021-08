De toan fan Jan de Groot: "PC"

't Begint altiten al met 'PC-kefee' fan Omrop Fryslân. In dut radioprogramma wort op drie dagen foor de PC praten over de PC die't d'r ankomt, maar fral over PC's die't al 'n hut in 't ferleden lêge. Kostlike radio, fyn ik sels. En de toespraak op 'e resepsy op woensdegoffend fyn ik ok altiten prachtig. Je rake dan al helendal in de sfeer.

Ik gaan d'r sels al jaren niet meer hine, maar bin d'r jarenlang hine weest. Maar nou hew ik de hele dâg de Omrop d'rfoor en later op de overdâg de tillevizy en soa maak ik dochs nag 'n mooie PC-dâg met. De radio maakt d'r in elk gefal 'n prachtige sfeer fan. Dat ik sou sêge: lústere!

En dut jaar is 't nag 'n stik nofliker. En niet elkeneen sil d'r wiis met weze wat ik nou sêgen gaan. Der komt 't: gelukkig gaat 't skoetsysailen niet deur. Kyk, ik kom út de Noordwesthoek en der hewwe wij niks met skoetsysailen. En sij sille wel niet feul met kaatsen hewwe. Nou is d'r in elk gefal nag meer andacht foor 't kaatsen op 'e radio en komt 't sailen niet hyltyd in 't fermidden.

Doe't ik sels nag na de PC gong waar 't 'n feestdâg. Offens froeg gongen wy d'r al hine. Eerst even 'n bakky koffy en dan de tribúnne op. Sfeer proeve. Eerlik said konnen wij 't in 'e regel krekt tot 'n uur of elf oprêde, maar soms dat niet eens, want dan mosten wij even de benen strekke. Dat is 'n metafoor foor dat wij even een kope mosten. 't Kwam de lêste jaren gau 's foor dat wij derna niet meer op ôns plak weromkwammen, maar hangen bleven.

Sterker nag: 't is wel 's foorkommen dat wij om tien uur al even 'n potsy bier nammen. En der is bewiis fan, want 'n keer kwam ik avens in 't sportsjoernaal fan de NOS terecht. Echt waar. Se haalden de PC an en saaien dat d'r ok al froeg bier skonken worde. Doe lieten se eerst mij met 'n treetsy bier sien en fort derop kwam de klok in beeld die't tien uur angâf. Wij waren even mooi fort, nou?

Dochs hewwe wij ok faak lang op de tribúnne sitten, hoor, maar op 't lêst dus niet meer. Jarenlang waar d'r achter de Bogt namelik 'n 'Bildtse Hoek'. Der stonnen dan 'n prot Bilkerts, met hier en der 'n 'anflieger' die't ok fan harte welkom waar, wat metnander te drinken en praten. En fansels mînsen bekike. Aigenlik waar 't altiten 'n soort fan reüny.

Wete jim wat dan heel leuk is? De geluden die't fan de tribúnnes ôfkomme at je achter de Bogt staan. Dat maakte 't allegaar nag magiser. At d'r dan inenen 'n heel prot leven wegkwam, dan keken wij even over de kleden hine met behulp fan 'n opstappy.

De finale hew ik nag nooit sien, bekin ik eerlik, maar ik bin d'r wiis op dat ik jarenlang deel útmaakt hew fan 'n geweldig gebeuren. 't woord 'SFEER' kin niet âns as andoiden worre met hoofdletters soa groat as súkkelaryletters.

Kaatsliefhewwers, maak d'r môrn 'n mooie dâg fan!"