Q&A: Dit kinne wy neffens Geert van Tuinen ferwachtsje op de PC

"It partoer Van der Bos is wif. Benammen tsjin de 'lytsere' partoeren litte sy it tefolle lizze. Van der Bos is de meast wichtige skeakel. As syn opslach goed is, dan wurde dy oare twa ek better. Taeke Triemstra wie yn Wytmarsum wer ekstreem goed. Erwin Zijlstra hat him kreas ûntwikkele dit seizoen en wurdt noch hieltyd better. Mar de opslach fan Van der Bos wurdt de 'bottleneck'."

"Partoer Steenstra hat him noch te min sjen litten. It is by dit partoer wat op en ôf, wêrby't de topfoarm der by Hans Wassenaar en Tjisse Steenstra der noch net (konstant) is. Renze Hiemstra wurdt wat oerslein troch de opslaggers en hat dêrtroch te min ynfloed op it spul. Mar it binne fansels wol PC-keatsers, dus flak se net út. En Hans ferdigenet de keningstitel, hè."

Hokker partoer is in gefaarlike outsider?

"Ik fyn it partoer fan Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten in echte outsider. Van Zwieten ferrast my as achterynse: Van der Schoot kin foaryn as in bist dominearje en as Enno de slinger hat, is it in prima opslagger."

Chris Wassenaar hat de lêste wiken Jelle Attema oernaam, mar docht op de PC net mei. Hoe spitich is dat?

"Dat soe fansels wol unyk west hawwe. Mei syn 48 jier soe hy de âldste dielnimmer op de PC ea wurde. Dy eare giet no noch altyd nei Hotze Schuil. Dy waard yn 1972 nochris in kear ophelle troch de Marsumers Robert van Wieren en Lammert Breuker. Sy moasten 'De Lange' al efkes in deihier fergoedzje, want ja, Hotze soe in dei oannimmen wurk misse. Sy pakten de tredde priis en it publyk omearme Hotze as fenomeen. Dat wie Chris ek oerkaam."

"Oan de oare kant: Moai dat Jelle Attema wer fit is. En, tink der om, mei Gabe Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar stiet der in uterst taltintfol partoer op fjild. Meist ek as outsider beskôgje."

Steven Koster, Thomas Dijkstra en Jorn Lars van Beem keatsten ferline jier noch op de Freule, mar debutearje no op de PC. Hoe bysûnder is dat?

"Dat is hiel bysûnder, want it kaam noch nea foar dat trije jongeskeatsers yn ien partoer debutearje op de PC. Thomas en Steven steane nije wike wer op de Freulepartij te keatsen. Jorn Lars net, want hy hat de Freulepartij ferline jier wûn mei Dronryp. Wy moatte net ferjitte dat it opskowen fan de leeftiidsgrins by de jonges ek fan ynfloed is."

"Ik bin net sa'n man fan de ranking, mar fan de 'saakkundigen' haw ik begepen dat it partoer op in moaie, linige wize de nedige punten byinoar slein hat. Hoe dan ek: prachtich dat dizze jonge jonges as partoer meidogge oan de PC. Dat is prima foar de útstrieling fan de keatssport, dy't it wol brûke kin."