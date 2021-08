Nei optocht no ek folsleine Sint-Nykster Merke skrast

De Sint-Nykster Merke soe op 2 septimber úteinsette, mar de VVV en hoareka tinke as organisaasje net dat der tsjin dy tiid al ferrommingen binne. In merke mei minder besikers of in ferhuzing fan it terrein soene it gefoel fan de merke net te'n goede komme.

Allinne foar de bern wurdt der noch in lyts programma oanbean. De organisaasje hopet dat der op in letter momint noch in alternatyf mooglik is.