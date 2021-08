Plysje hâldt fertochte sjitynsidint oan nei klopjacht mei wapens yn Ljouwerter wyk

De plysje fan Ljouwert hat moandeitejûn meardere kearen sketten yn de omkriten fan it Fliet. De plysje siet efter in fertochte oan fan in sjitynsidint by in kafetaria oan De Centrale. Mooglik gie it om in oerfal. Der soe net ien ferwûne rekke wêze. Om 22.00 oere hinne is de fertochte oanholden, de man is mei in ambulânse ôffierd.