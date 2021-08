Johnny Jansen ûntkent ûnrest oer oanfierder: "Deze week meer duidelijkheid"

De kar foar in nije oanfierder is ien fan de saken dêr't Johnny Jansen op koarte termyn in beslút oer nimme moat. Sa moat de trainer ek noch bepale wa't syn earste keeper wurdt. Hy liket der al út te wêzen, mar wol der neat oer sizze: "Zal ik dat eerst even met de spelers bespreken? Jammer, hé?", laket Jansen.

Veerman

Oer it oanfierdersskip hat sportferslachjouwer Roelof de Vries nijs. Ferline jier droech Henk Veerman de bân, mar: "Henk Veerman wol net." Jansen ûntkent dat: "Dat klopt niet. We hebben nog geen uitspraak gedaan wie de definitieve aanvoerder gaat worden. We hebben erover gesproken als staf en daar komt deze week meer duidelijkheid over."