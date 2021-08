De Fryske Marren komt mei spesjale amtner wentebou: "Stipe fan gemeente"

"Faak waard der sein: it kin net, want dit en dat stiet yn 'e wei. De hertlike ûntfangst foel wolris wat ôf. Wat wy graach sjen wolle, is dat der meiwurking is om te sjen hoe't it dan wól kin," sa leit Roelevink út.

Pro-aktive amtner

Dêr komt dus in spesjale amtner foar. "Sa'n amtner moat net allinne sjen nei de besteande fraach, mar ek op syk gean nei lûden fan mienskippen dy't wol wenningbou ûntwikkelje wolle yn in doarp of stêd." De meiwurker moat dus pro-aktyf hannelje, sa't de gemeente stipe jaan kin yn it foarmjaan fan plannen.

It bliuwt sa dat de plannen út de mienskip wei komme moatte. "De gemeente pakt net de rol fan projektûntwikkelder op," seit Roelevink. Mar wat mear help is wolkom.

Leefbere mienskip hâlde

Der binne in soad regels om wenningbou hinne. Dat sil sa bliuwe, seit ek Roelevink. "En dêr binne inisjatyfnimmers har faak ek wol fan bewust. Mar de frijwilligers dy't har foar nije wenten ynsette, fertsjinje wol wat mear stipe út de gemeente wei. Wy wolle mei syn allen in leefbere mienskip. Dêr moatte je dan wat foar oer hawwe."