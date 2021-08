It goede briedseizoen is in opstekker foar greidefûgelbeskermers

Provinsjaal projektlieder Agrarysk Natuerbehear en Lânskipsbehear Jetze Genee: "De fjildminsken, de frijwilligers, binne tige belutsen. Yntrinsyk benammen. En dat komt hast út de tiennen wei. En as it dan trije jier net slagget dan komt dat fier wei. Dan hiene wy dit resultaat echt wol wer efkes nêdich."

Wachtsje op einsifers

Minsken wolle der ek graach oer prate, fernimt Genee. "De einsifers binne der noch net, mar út ferskate nijsbrieven en benammen de berjochten op sosjale media is it dochs wol hiel moai om te sjen hoe't eltsenien der sa optein oer wie. It is echt in moaie opstekker."