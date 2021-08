Fytsbrânsj wachtet noch hieltyd op fracht fan Ever Given

Der is krekt wer in fracht mei tweintich mountainbikes oankaam. Levertiid: fjouwer moannen. In part is foar de ferkeap, in part foar ferhier. In skrale opstekker foar in fytsferhier en -winkel yn Appelskea. Al yn maart moast Kramer somtiden nee ferkeapje oan klanten.

Leveringsproblemen

Yntusken is de problematyk allinich mar slimmer wurden. It komt net allinich om't de transporten út Azië in skoft stil leine, ek de coronakrisis spilet parten. De fraach is grut, mar de brânsj hat in soad lêst fan leveringsproblemen.