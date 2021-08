"Doe't sy as 15-jierrige yn Ljouwert kaam, wie har doel al de Olympyske Spelen"

Yke Schouwstra hat Hassan by Lionitas yn Ljouwert traind. Schouwstra folget it olympyske aventoer fan Hassan. "Doe't sy as 15-jierrige by ús yn Ljouwert kaam, wie har doel al de Olympyske Spelen. Alle prestaasjes wiene prachtich, mar it gie om de Spelen. Dat komt der no út."

'Powerfrou'

Hassan hat in sterke wil om te winnen, fertelt Schouwstra. "Sy docht der alles oan om in doel te berikken. It wie noch hartstikke spannend, benammen om't sy moarns betiid fallen wie. Mar sy wûn mei oermacht. It is echt in powerfrou."