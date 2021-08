FIDEO: Earste Beach Cleanup-dei smyt op Skiermûntseach 300 kilo ôffal op

Sels op it strân dat ferkeazen is ta 'skjinste strân fan Fryslân' spielt in soad rommel oan. Op de earste dei fan de Beach Cleanup Tour-aksje is sa'n 300 kilo oan ôffal fûn op Skiermûntseach. Lyts plestik, jerrycans en sels noch guod fan de MSC Zoe dat twa jier nei de kontenerramp boppe wetter komt. Neffens de frijwilligers ferbetteret de situaasje, mar giet it noch hieltyd om in grut miljeuprobleem.