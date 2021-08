Ald-Cambuurspiler Hoefdraad noch yn kritike tastân nei sjitynsidint

De fuotballer waard sneintemoarn delsketten, nei alle gedachten by in rûzje op in feest. Hoefdraad hat by ferskate klups spile, ûnder oare by Ajax, RKC Waalwijk, Telstar en Almere City.

De plysje is noch op syk nei tsjûgen fan it barren. De resjerzje docht mei klam in oprop oan de skutter om him te melden. De resjerzje tinkt yntusken te witten om wa't it giet.