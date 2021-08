Nije festivalregels kabinet ha gjin gefolgen foar PC

It beslút oer de festivals dy't net langer as in dei duorje, soe eins pas tsjin 13 augustus naam wurde. Dan is der wer in parsekonferinsje fan it kabinet. Op fersyk fan de festivalsektor is it nei foaren helle.

Begjin foarige wike sette it kabinet in streek troch festivals dy't mear dagen duorje. Dy meie oant ien septimber net trochgean.