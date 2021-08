'Leechsteand' azc Balk streamt wer fol: COA hat te min romte foar opfang

Oant en mei septimber wol it COA 250 ekstra flechtllingen opfange yn it azc. It gemeentebestjoer fan De Fryske Marren wol dêr oan meiwurkje.

It asylsikerssintrum soe op ien oktober ticht gean. Dat wurdt no net oars, meldt de gemeente. "Tot die tijd kan de opvanglocatie benut worden waarvoor het bedoeld is, namelijk de tijdelijke huisvesting van asielzoekers."

Yn hiel Nederlân is op dit stuit in tekoart oan plakken foar saneamde 'neireizgers'. Dat meldt it COA. It giet dan om minsken dy't yn it ramt fan 'gezinshereniging' nei Nederlân kaam binne.

Yn de measte gefallen binne it foulju, dy't mei eventuele bern nei de partner komme, as dy in ferbliuwsfergunning yn Nederlân hat.