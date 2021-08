Wetterskip set opnij ekstra pompen yn nei oerlêst by Wolvegea

Yn de omkriten fan Wolvegea en Piaam hat it wetterskip ekstra pompen ynset. Yn Noardeast-Fryslân draaie ek noch hieltyd ekstra pompen, by it bleatefuottepaad yn De Pein en yn de Hamstermieden.

It Wetterskip tinkt dat de sitewaasje yn de rin fan de wike wer normaal is, mar de grûnwetterstannen bliuwe "uitzonderlijk hoog" foar de tiid fan it jier. "We blijven alert", meldt it Wetterskip.