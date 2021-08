In simmer sûnder skûtsjesilen: "De earste kampioenswedstriid fan 1945 hat de skippen rêden"

"Der waarden al wedstriden mei skûtsjes syld foar 1945.", seit Hoekstra. "Mar it wie de bedoeling dat der wer mear dielnimmers kamen. Dêrom diene dizze minsken dit."

Hoekstra hat 21 jier fokkenist west op it skûtsje fan Drachten. Hy wie der ek 5 jier skipper fan. "Yn myn beleving hie it skûtsjesilen der sûnder de SKS hiel oars foar stien op dit stuit."

Skûtsjehistoarikus

Frits Jansen wie bemanningslid op it Huzumer skûtsje, en is as skûtsjehistoarikus benammen dwaande mei it weromheljen fan skûtsjes nei Fryslân. Dat docht hy mei de Stichting Foar de Neiteam, dy't de skiednis fan it skûtsjesilen fêstleit.

Jansen seit ek dat de SKS de rêding west hat fan it skûtsjesilen. "Wannear't de SKS net begûn wie, dan hiene we no dy moaie skippen net mear hân."

Kampioen Van Der Meulen

Yn 1945 waard it kampioenskip fan de SKS beslikke mei ien wedstriid op it wetter by Langwar. Nei de oarloch kamen der sa'n 25 dielnimmers op ôf. De winner yn 1945 wie Klaas van der Meulen. Hy soe letter noch trije kear kampioen wurde.