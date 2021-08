De toan fan Henk van der Veer: "Paradysfogels"

Minsen as Simen binne der gelukkech nòch altyd, ik noem se Paradysfogels. Ut binne autentike lui dy't sich self binne en frij in ut leven staan. Foar un glossy tiidskrift út dizze provinsy mach ik elke maand op besoek bij dizze fertellers, want dat binne ut faak ok. Mar gyn fertellers dy't an de talkshow tafels fan de telefisy sitte. Dêr hewwe de Paradysfogels helemaal gyn ferlet fan.

Wat is dat tòch dat ik minsen as Simen su graach fertellen horen mach? Su'k sei de autentisiteit, mar ok de frije geest dy't se besitte. Ik bin faak un bange broekjeskiter, un pleaser dy't netsjes tussen de lijntsjes kleurt. Ik weet ut deur myn flotte babbel faak te ferbloemen en te kamoeflearen. Mar och jonges wat is dat tòch un rykdom dat je folkomen en dan ok folkomen je self weze kanne. Dêr bin'k dan wel us un bitsje jaloers op.

Miskyn is ut ok wel false romantyk, dy ferhalen fan en over froeger en ik probear dan ok nyt te fersúpen in un see fan nostalgy. Dat gefaar leit altyd op'e loer.

Ik genyt tidens de gesprekken met dy fertellers ok fan de taalrykdom, in wat foar taal dat ut nou ok is. Ut Frys, ut Stads, ut Bildts, ut Stellingwerfs òf ut Nederlaans met al syn taalfarianten. Fastlêge fan al dat moais en soms der un fers over skriëve.

Un woard as mûlharp is tòch un taalmonumentsje? At je dy woarden in un fers ferweve kanne sal der altyd wel eentsje weze dy't fraagt 'wat is un mûlharp?' En dan bin ik de onferbeteleke skoalmeester wear om dat út te lêgen.

Faak is ut ok de rust dy't fan minsen as Simen út gaat, dy't sòrge foar un heilsem gefoël. Dêr kan de divan fan un psycholooch òf psychater bij lange na nyt teugen op. Dat is mar un anname, omdat ik nòch noait bij dy terapeuten weest hew. Dat komt miskyn wel omdat ik éénkear in de maand bij al dy Paradysfogels op besoek mach.

De weareld het ferlet fan mear Simens dy't op myn fersoek ok nòch eefkes 'Scheepken' onder Jezus hoede' speult. Op de mûlharp!