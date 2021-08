Simmerblog: Simmer yn Wâldsein

Wâldsein is ûntstien op in sânrichel. De Midstrjitte trochkrúst it doarp. Dwers dêrop lizze in grut tal stegen, mei nammen lykas de Kapteinstege, it Kollegat en de Brievegarder, dêr't it postkantoar wie.

Om in goed byld te krijen fan de skiednis fan it doarp kinst in alvestegetocht dwaan. Loek Hogenhout, oarspronklik út Amsterdam, wennet al 25 jier yn Wâldsein Hy wit in protte oer de skiednis fan it doarp. Wat er sa moai fynt oan Fryslân en ek oan Wâldsein is dat de minsken grutsk binne op wêr't se wenje en dat se goed opinoar passe.