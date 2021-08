Min jier foar grientetunen: kjeld, wetter en slakken soargje foar in drama

'Nut en Genoegen' hat twa folkstúnnkompleksen en foarsitter Ingrid Wagenaar sjocht dat it lang net oeral goed giet: "Ik wol net hiel dramatysk dwaan, mar der binne guon túnkers dy't it hawwe oer in rampjier. Der hat in soad kjeld west en hiele protte wetter en dat hat net eltse tún goed dien."

Al is it net oeral min, seit sy: "Túnkers binne wol kreatyf, want der binne wol saken dy't it fansels wol goed dogge. En it is net sa dat it oer it hiele kompleks ellindich is. Wy hawwe klaaiïgehoeken yn de tún en wat mear sânige grûn en dêr sit wol ferskil tusken. Wat ek wol hiel aardich is: op myn eigen tún haw ik in oantal âlde Fryske rassen te stean en dy dogge it hiel ferassend wol goed."

Grûn sa hurd as beton

Túnker Sytse Durksz hat noch nea sa'n min jier meimakke: "De winter wie knap: wy sitte hjir op klaaigrûn. Dy wie moai trochferzen en ynienen kaam der in soad wetter en it bleau ferrekte kâld. In hiel soad plantsjes kamen net op om't it sa kâld en wie. En de grûn wie lykas beton. Dat is eins it probleem."