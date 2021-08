Fryske sporters binne klear op de Olympyske Spelen: sa gong it

Roelof: "In medalje op sa'n grut poadium is fantastysk. Dat moatte wy en de sporters sels net ferjitte. Marit Bouwmeester snapt net wêrom't der oare medaljes as goud útdield wurde. Ymkje Clevering wist dat de kâns foarôf grut wie dat it tusken Nederlân en Australië gean soe. It skeelde neat, dus dan it dat hiel dûbeld.

By roeier Jan van der Bij is it oars. Hy helle de finale. Dat is net neat, mar hy waard sechsde. En dus wie er dochs wat segrinich.