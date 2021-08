Ministearje praat mei Noardwâlde oer plannen nije gasboarrings

Oft it ta in echte gearkomste komt, is noch net wis. Dat hinget fan de ûntwikkeling fan it coronafirus ôf. As it net kin, dan wol it ministearje online yn petear mei de minsken. Dat moat gebeure op 8 septimber, mei mooglik in ferfoch de dei dêrnei.

It petear is net allinnich mei minsken yn Noardwâlde, mar ek mei bewenners fan de Drintske doarpen Vledderveen en Wilhelminaoord. It ministearje hat by alle hûzen yn it gebiet in brief besoarge. Dêryn stiet dat it wichtich is dat de omjouwing goed belutsen wurdt by it projekt fan Vermilion.

VDA-A en VDW-B

De plannen koene begjin dit jier al in pear moannen ynsjoen wurde. Dat hat 321 reaksjes opsmiten. Op basis dêrfan binne yn alle gefallen de nammen fan de gasfjilden feroare: net mear Boergrup en Lombok, mar VDA-A en VDW-B.

Bewenners fan de strjitte Boergrup yn Vledderveen hienen beswier makke tsjin de namme. Sy wienen benaud dat har hûzen net mear te ferkeapjen wêze soenen troch de namme.

It fjild VDA-A leit op twa meter djipte tusken de súdkant fan Noardwâlde oant likernôch Vledder. It oare fjild leit tusken Wilhelminaoord en it oare, lange gasfjild.